Rettungsschwimmer : DLRG Uetersen: Einmal Gol und zweimal Bronze für Janka Krohn bei Junioren-EM

Die 17-jährige Rettungsschwimmern aus Bargfeld-Stegen hat in Spanien die Erwartungen mehr als erfüllt. Jetzt hat sie schon das nächste große Ziel vor Augen.

Uetersen/Bargfeld-Stegen | Was für eine erfolgreiche Woche für Janka Krohn. Die 17-Jährige von der DLRG Region Uetersen hat bei den Junioren-Europameisterschaften der Rettungsschwimmer in Spanien gleich drei Medaillen gewonnen. Nach ihrem Gold-Erfolg im Team-Wettbewerb SERC (Simulierte Rettungsübung) heimste die junge Frau aus Bargfeld-Stegen auch noch Edelmetall in der Einzelw...

