Corona-Schnelltests : Jetzt an vier Wochentagen: Gemeinde Moorrege weitet Testzeiten aus

Wer sich in der Altentagesstätte An’n Himmelsbarg testen lassen will, kann das jetzt auch montags und mittwochs machen.

Moorrege | Die Gemeinde Moorrege weitet ihr Schnelltestangebot aus. Bislang konnten sich die Bürger freitags und sonnabends jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr per Schnelltest auf das Coronasvirus untersuchen lassen. Von sofort an wird zusätzlich montags und mittwochs in der Zeit von jeweils 15 bis 18 Uhr getestet. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Balasus shz...

