Boostern gegen Omikron : Weiterer Impftermin im Uetersener Rathaus am 29. Dezember

In Uetersen wird fleißig geboostert. Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) lädt Freiwillige auch für Mittwoch (29. Dezember) dazu in sein Rathaus ein.

Uetersen | Im Rathaus der Rosenstadt wird auch am Mittwoch (29. Dezember) geboostert. Das hat Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) shz.de gegenüber mitgeteilt. Boostern gegen Omikron Boostern gegen Omikron. Auch das Uetersener Rathausteam leistet dafür seinen Beitrag. Nicht nur am Dienstag (28. Dezember) werden Ärzte ab 9 Uhr an der Wassermühlenstraß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.