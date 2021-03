Im Grando Sukredo : Corona-Schnelltests in Moorrege: Neue Station öffnet zweimal pro Woche

Freitags und sonnabends können sich Moorreger und Einwohner anderer Gemeinden in der Altentagesstätte testen lassen.

Moorrege | Auch in Moorrege sind in Kürze kostenlose Corona-Schnelltests möglich. Gemeinsam mit der Holmer Apotheke an der alten Schmiede richtet die Gemeinde in der Gaststätte Grando Sukredo eine Teststation ein. Getestet wird ab Freitag (26. März) zunächst an zwei Tagen pro Woche, jeweils freitags und sonnabends in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Tests im Kampf...

