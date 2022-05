Corona-Tests in Uetersen : Weiterhin kostenlos: Das sind die Teststationen in der Stadt

Das Coronavirus zirkuliert weiterhin innerhalb der Bevölkerung. Auch in Uetersen. Daher wird vorerst an den kostenlosen Bürgerschnelltests festgehalten. Drei Stationen gibt es noch in der Stadt.

Uetersen | In Uetersen gibt es noch drei Anlaufst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.