Ärmel hoch für den Booster : Corona-Schutzimpfung: In Uetersen und Tornesch wird weiter geimpft

Impfen für den Schutz gegen Omikron und für mehr Freiheiten. Diese Devise galt am Dienstag erneut in Uetersen. Ein Ärzteteam setzte die Spritze gegen Covid-19. Und es geht weiter in der Rosenstadt und Umgebung.

Uetersen/Tornesch/Moorrege | Impfen ohne Anmeldung, das war auch am Dienstag (28. Dezember) im Rathaus der Rosenstadt möglich. Ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) war angereist, um den Wartenden ihren Booster zu geben. Aber auch die Zweitimpfung war zuweilen Thema. Gegenüber der offenen Impfaktion vom November war die Nachfrage geringer...

