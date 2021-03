Corona-Krise : Nach über vier Monaten: Die Uetersener Tafel öffnet wieder ihre Türen

Am Freitag (26. März) soll es wieder losgehen. Die Verteilung der Lebensmitteltüten erfolgt dann wie gewohnt ab 16 Uhr.

Uetersen | Ferdinand Nanz, der Vorsitzende der Uetersener Tafel, hat gegenüber shz.de erläutert, wie die seit November 2020 geschlossene Tafel aus dem Lockdown geholt werden soll. Stand jetzt sollen sich die Türen der Einrichtung an der Finkenbrook erstmals am Freitag (26. März) wieder öffnen. Die Verteilung der Lebensmitteltüten an die Kunden erfolgt dann wie g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.