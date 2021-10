Wiederholung geplant : Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei zufrieden mit Corona-Impfaktion

Der Verwaltungsleiter hatte sich für ein niedrigschwelliges Angebot im Rathaus stark gemacht. Obwohl die Aktion erst schleppend anlief, konnte man sich letztlich über ein gutes Ergebnis freuen.

Uetersen | „Wir hatten bei unserer ersten Impfaktion eine gute Resonanz“, freut sich Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD). Gegenüber shz.de hat er verraten: Es wird eine weitere Impfaktion im Rathaus an der Wassermühlenstraße geben. Aktion lief schleppend an „Von dem Ergebnis am Donnerstag (21. Oktober) war ich schon etwas enttäuscht. Wir konnten elf...

