Mobiles Impf-Team kommt : Impfen ohne Anmeldung: Aktion am 5. Juli in Tornesch

Geimpft wird ab 9 Uhr in der Begegnungsstätte Pomm 91 ausschließlich mit dem Vakzin von Astrazeneca. Die Corona-Schutzimpfung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tornesch | Das mobile Impfteam kommt nach Tornesch. Die kassenärztliche Vereinigung und das Land Schleswig-Holstein bieten derzeit kostenlose Corona-Schutzimpfungen außerhalb der Impfzentren und Arztpraxen an. Die Impfteams suchen in diesen Wochen mehr als 50 Orte in Schleswig-Holstein auf. In Tornesch ist es am Montag (5. Juli) soweit.

