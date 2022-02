Mit Container im Stadtzentrum : Claus Grapengiesser will Künstlern in Tornesch eine Bühne geben

Der Tornescher hat die Idee, einen Container als eine Art Kleinkunstbühne im Stadtzentrum aufzustellen. Nutzen können soll ihn jeder – von der Jugendgruppe über Chöre bis zum Straßenmusiker.

Tornesch | Claus Grapengiesser will Musikern und anderen Kulturschaffenden in Tornesch eine Bühne geben – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Tornescher hatte die Idee, einen Container als eine Art Kleinkunstbühne an einem zentralen Platz im Stadtzentrum aufzustellen. „Tornescher Kulturkiste“ ist der Name, den er sich dafür überlegt hat. Kultur-Abstinenz nach C...

