Uetersen : Chorknaben geben fünf Weihnachtskonzerte in der Erlöserkirche

Das Weihnachtsprogramm der Chorknaben findet in diesem Jahr in der Erlöserkirche am Ossenpadd statt. Fast 1000 Menschen können insgesamt dabei sein – Karten sind noch verfügbar.

Uetersen | 950 Musikfreunde können in diesem Jahr in den Genuss des Weihnachtskonzerts der Chorknaben Uetersen kommen. Erklingen wird es am vierten Adventswochenende. Renovierungsbedingt steht die Klosterkirche in diesem Jahr nicht zur Verfügung, weswegen in die Erlöserkirche Uetersen umgezogen wurde. Karten gibt es über Reservix Im Gotteshaus am Ossenpadd...

