Sommerfest im Corona-Stil : Chorknaben Uetersen freuen sich über Besuch der Eisbahn Seester

Das Sommerfest mit Eis, Spielen und einer Rallye rund um das Chorheim, kam bei den Chorknaben gut an. Gefeiert wurde in zwei Gruppen.

Uetersen | Coronabedingt haben die Chorknaben Uetersen am vergangenen Sonnabend (12. Juni) ihr Sommerfest in zwei Gruppen gefeiert. Jeweils 40 Sänger aus dem Vorchor sowie dem Konzertchor nahmen am Vormittag beziehungsweise Nachmittag an einem dreistündigen Beisammensein unter Einhaltung der Coronavorschriften teil. Eisvergnügen und Schlemmen von Hotdogs B...

