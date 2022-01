Am Neujahrsmorgen in Moorrege : Carport am Heistmer Weg in Flammen: Zwei Autos erleiden Totalschaden

Am frühen Morgen des 1. Januar mussten die Feuerwehren aus Moorrege und Heist zum Heistmer Weg ausrücken. An dieser Straße in Moorrege brannte ein Carport lichterloh.

Moorrege | Es war das größte Feuer an Silvester 2021 im Kreis Pinneberg: Gegen 1 Uhr am Neujahrsmorgen (Sonnabend, 1. Januar) wurde die Freiwillige Feuerwehr Moorrege in den Einsatz geschickt. Der Leitstelle in Elmshorn war ein Carportbrand am Heistmer Weg gemeldet worden. Zeitgleich mit den Moorreger Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Heist zur Unterstützung a...

