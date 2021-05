Aus dem Burgkino in Uetersen : Streaming-Konzert mit Lennart A. Salomon und Stefan Gwildis

Der Tornescher Musiker hat sich diesmal Stefan Gwildis eingeladen. Gitarrist Mirko Michalzik begleitet das Duo.

Uetersen | Lennart A. Salomon trifft Stefan Gwildis. So ist das nächste Streaming-Konzert aus dem Burg-Kinocenter in Uetersen überschrieben, das am Sonnabend, 29. Mai, stattfinden soll. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Gegenüber shz.de berichtete Salomon, dass die Premiere im Februar mit Musik-Kollege Mirko Michalzik toll gelaufen sei. Daher solle ein solches Event ...

