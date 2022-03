Spendensammlung für Ukraine : Burgkino Uetersen zeigt Film mit Halstenbeker Schülern über UdSSR

„Was wäre, wenn es die UdSSR noch gäbe?“ So heißt ein Kurzfilm, den Schüler aus Halstenbek mit Filmemacher Ingo Frenzel gedreht haben. Im Uetersener Kino werden dabei auch Spenden für die Ukraine gesammelt.

Uetersen | Ein Film mit besonderem Inhalt ist Ergebnis eines Schülerprojekts. Entstanden ist er in Zusammenarbeit mit dem Uetersener Filmemacher Ingo Frenzel. Der Streifen ist am Sonntag (6. März) mit Beginn um 11 Uhr im Burg-Kinocenter, Marktstraße 24, in Uetersen zu sehen. Vor dem tragischen Hintergrund des gegenwärtigen Krieges in der Ukraine gewinne der Film...

