Bundestagswahl 2021 : So kann man in Uetersen, Tornesch und Umgebung Briefwahl beantragen

Bis zum 5. September erhalten Wahlberechtigte ihre Wahlbenachrichtigung. Wer seine Stimme nicht in einem Wahllokal, sondern im Vorwege per Briefwahl abgeben möchte, kann bereits jetzt die Unterlagen anfordern.

Uetersen/Tornesch/Moorrege | Die Bundestagswahl am Sonntag (26. September) nähert sich mit großen Schritten, aber noch immer warten viele Wahlberechtigte auf die Wahlbenachrichtigung, um etwa eine Briefwahl beantragen zu können. Laut Kreiswahlleiter hat sich die Auslieferung der Stimmzettel an die Kommunen verzögert. Am Mittwoch (18. August) sind diese laut Angaben der Verwaltung...

