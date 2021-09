Bundestagswahl 2021 : Erst- und Zweitstimme: SPD gewinnt in Tornesch alle Wahlbezirke

Die SPD hat bei der Bundestagswahl in Tornesch in allen zwölf Wahlbezirken sowohl bei der Erst- wie auch der Zweitstimme die Nase vorn. Ein Drittel der Tornescher haben ihre Stimme per Briefwahl abgegeben

Tornesch | Hier waren die Wahlhelfer am schnellsten: Als erste Stadt aus dem Kreis Pinneberg meldete Tornesch am Abend der Bundestagswahl am Sonntag (26. September) gegen 21 Uhr ein vollständiges Ergebnis aus allen zwölf Wahlbezirken. Und das ist eindeutig: Mit 30,67 Prozent der Zweitstimmen ist die SPD die stärkste Kraft, die CDU folgt mit 19,89 Prozent auf dem...

