Pläne des Amtes Gums : Bürgerbüros: Heidgrabens Bürgermeister Jürgensen ist gegen die Schließung

Das Amt Geest und Marsch Südholstein plant, mit dem Umzug der Verwaltung in das neue Amtshaus nach Heist die Bürgerbüros in den Gemeinden zu schließen. Das kommt nicht überall gut an – so etwa in Heidgraben.

Heidgraben | Die kürzlich bekannt gewordenen Pläne des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Gums), alle fünf Bürgerbüros und damit die Außenstellen in den amtsangehörigen Gemeinden zu schließen, haben einen entschiedenen Kritiker: Ernst-Heinrich Jürgensen, Heidgrabens Bürgermeister (SPD): „Ich bin konsequent dagegen. Wir brauchen die Serviceleistungen für die Bürge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.