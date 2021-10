Runder Geburtstag : Ein Blick zurück: 40 Jahre Fußgängerzone in Uetersen

In nur sechsmonatiger Bauzeit wurde vor 40 Jahren in Uetersen der Stadtkern in eine Fußgängerzone umgestaltet. Die neu geschaffene Stadtlandschaft führte die Wünsche der Verbraucher und Einzelhändler zusammen.

Uetersen | Mit ihren Geschäften und gastronomischen Einrichtungen, ihrem Grün und ihren Sitzmöglichkeiten lädt die Uetersener Fußgängerzone seit 40 Jahren zum Einkaufen, Bummeln, Schauen und Verweilen ein. Am Sonntag, 10. Oktober, wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag das 40-jährige Bestehen der FuZo, wie sie im Volksmund genannt wird, gewürdigt. Ein Fest, das ...

