Umgestaltung Bleekerpark : Weiter Zoff in Uetersen: Pläne vom Denkmalschutz werden abgelehnt

Unversöhnlich stehen sich Uetersens Politiker und der Denkmalschutz von Kreis und Land beim Thema Cäcilie-Bleeker-Park gegenüber. Die Denkmalschützer wollen den historischen Friedhofscharakter bewahren, Uetersen nicht.

Uetersen | Keinen Zentimeter angenähert haben sich Politiker und Denkmalpflegebehörde in Uetersen beim Thema Bleekerpark. Margita Meyer vom Landesamt für Denkmalamt regte während der jüngsten Sitzung des Sozial- und Umweltausschusses einmal mehr an, sich am historischen Kontext zu orientieren und dabei dem Friedhofscharakter zu entsprechen. Die Gremienmitglie...

