Bildergalerie : Die große Ostereier-Suche in Tornesch 2022

Ostervergnügen: Gemeinsam mit dem TuS Esingen haben die Uetersener Nachrichten Kinder zum Eiersuchen eingeladen. Bilder von der Aktion am Karsamstag bei kräftig Sonnenschein gibt es hier.

Avatar_shz von Bastian Fröhlig

16. April 2022, 16:49 Uhr

Tornesch | Strahlender Sonnenschein begleitete die große Ostereier-Suche am Karsamstag (16. April) in Tornesch: Viele Kinder kamen mit ihren Eltern zum Vereinsheim an der Knicktwiete, um schon am Tag vor Ostern an der frischen Luft ihr Osterkörbchen zu füllen:

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Bastian Fröhlig

Organisiert wurde das Event nach zweijähriger Corona-Pause gemeinsam vom A. Beig-Verlag, der die Uetersener Nachrichten herausgibt, und dem Sportverein TuS Esingen.