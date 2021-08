Moorrege : 150 Jahre Schloss Düneck: Die Geschichte eines Altersherrensitzes

Die Moorreger nennen das Herrenhaus an der Klingerstraße Schloss Düneck, ein echtes Schloss ist es allerdings nicht. Seine Erbauung ist in diesem Jahr 150 Jahre her – Zeit, auf die bewegte Geschichte zurückzublicken.

Moorrege | Im Jahre 1871 ließ der wohlhabende Weinhändler Michael Lienau das Herrenhaus an der heutigen Klinkerstraße in Moorrege erbauen, das im Volksmund „Schloss Düneck“ genannt wird. Lienau wurde zu einem wichtigen lokalpolitischen Akteur. Nach seinem Tod 1893 wurde das Gebäude als Heilanstalt, Forschungsstätte oder Wohnhaus genutzt, heute steht es zum Verka...

