20.000-Euro-BMW gestohlen : Betrug, Diebstahl, Körperverletzung: 34-Jähriger ist reumütig – muss aber in Haft

Er nahm ein 20.000-Euro-Auto vom Händler in Moorrege mit, angeblich zur Überprüfung. In Wahrheit versetzte er den Wagen, um Schulden zu bezahlen. Vor Gericht zeigte sich der 34-Jährige geständig. Dennoch muss er in Haft.

Elmshorn/Moorrege | „Man muss sich den Dingen stellen, und das habe ich gelernt“. Da hat der 34-jährige Stephan E. viel zu tun bei seinem Vorstrafenregister. Strafrichterin Christine Franzius musste am Amtsgericht Elmshorn vor allem die Frage beantworten: Glaubt sie, dass er „wirklich geläutert“ ist? „Ein anderer Mensch geworden“, wie seine Verteidigerin Anna Jamka versi...

