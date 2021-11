Bis zu 9500 Fahrzeuge täglich : Betonstraße: Darum kämpfen Heidgrabener Politiker weiterhin für den Kreisel

Seit etwa vier Jahren kämpfen Heidgrabens Politiker um einen Kreisverkehrsplatz im Kreuzungsbereich Betonstraße/Bürgermeister-Tesch-Straße/Uetersener Straße. Bislang vergebens. Jetzt gab es einen erneuten Vorstoß.

Heidgraben | Gefühlt ist die Betonstraße nicht nur die Hauptverkehrsader von Heidgraben, sondern wird auch so stark befahren, dass hier, mitten im Dorf, unbedingt etwas für die allgemeine Sicherheit getan werden müsste. So plädiert Heidgrabens Politik für einen Kreisverkehrsplatz an genau dieser Stelle. Der soll zur Entschleunigung beitragen. Doch gefühlt reich...

