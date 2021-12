Kirchengemeinde Moorrege-Heist : Corona-Zeit verlangt Gottesdienste im Zelt vor der Kirchentür

In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Moorrege-Heist werden an Heiligabend die Gottesdienste verkürzt und im Zelt ausgetragen. Auch das per Video aufgenommene Krippenspiel wird im Freien ausgestrahlt.

Moorrege | Besondere Zeiten verlangen nach ungewöhnlichen Ideen: In der Kirchengemeinde Moorrege-Heist wird das Krippenspiel als Video statt live gezeigt. Die beiden Familiengottesdienste und die beiden Christvesper-Gottesdienste an Heiligabend (Freitag, 24. Dezember) finden in einem Zelt vor dem Gotteshaus in der Kirchenstraße 52 in Moorrege neben der Holzkripp...

