Kita-Ausbau : Mehr Plätze: Bauarbeiten am evangelischen Kindergarten in Tornesch starten

Durch Anbauten werden die 572 Kita-Plätze in Tornesch um 60 erweitert. Auch der evangelische Kindergarten am Wachsbleicherweg wird vergrößert und teilsaniert. In diesem Monat starten die Bauarbeiten.

Tornesch | Bereits im November 2019 brachte der Tornescher Bildungsausschuss die Erweiterung der Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstätte am Wachsbleicherweg auf den Weg, doch die Pandemie hat Genehmigungsverfahren in die Länge gezogen. Nun wird es endlich konkret: Im März sollen die Bauarbeiten losgehen. Wenn alles glattgeht, stehen hier ab 2023 zehn zusätzli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.