Rosarium Uetersen : Rosenfreunde hängen Wassermühlen-Banner ans graue Wehr

Das graue Wehr an der Kopfseite des Rosariums ist mit einem großflächigen Druck ausgestattet worden. darauf zu sehen ist die alte Wassermühle, Namensgeberin der Wassermühlenstraße in Uetersen.

Uetersen | Die Uetersener Rosenfreunde sind wieder einmal aktiv geworden. Am Wehr des Mühlenteichs „ihres“ Rosariums haben Mitglieder des Vereins ein großes Banner aufgehängt. Die Grafik darauf zeigt die alte Wassermühle, die einst im Bereich der Wassermühlenstraße gestanden hat. Noch heute erinnert diese Straße durch ihre Bezeichnung an diese Mühle in Uetersen....

