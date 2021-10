Brandgeruch in der Luft : Bahnhof Tornesch: Darum gab es einen Feuerwehrwehreinsatz im Rewe-Markt

Die Brandmeldeanlage des Supermarktes hatte am Donnerstagmittag (28. Oktober) ausgelöst. Augenzeugen berichteten von Brandgeruch und Rauch im Bahnhofsumfeld.

Tornesch | Aufregung am Tornescher Bahnhofsplatz am Donnerstagmittag (28. Oktober): Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch wurde um 11.27 Uhr zu einem Einsatz in den neuen Rewe-Markt an der Esinger Straße gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage des Geschäfts ausgelöst, berichtete Wehrsprecher Ralf Diedrichsen. Allerdings handelte es sich dabei um falschen Alarm....

