Verbesserung für Radfahrer : Bahnhof Tornesch: Neue Bike-and-Ride-Anlage eingeweiht

Die 90 Stellplätze sind überdacht und direkt am Bahnsteig. Auf der anderen Gleisseite sind weitere B+R-Anlagen geplant.

Tornesch | Es ist der erste Schritt, um den hohen Bedarf an Fahrradstellplätzen am Tornescher Bahnhof zu decken: Am Donnerstag (25. März) wurde die neue moderne Bike-and-Ride-Anlage (B+R) an der Alten Ahrenloher Straße eröffnet, die seit Ende September gebaut wurde. Sie stellt 90 überdachte Stellplätze zu Verfügung und hat eine in die Jahre gekommene Anlage mit ...

