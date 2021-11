B431 : Stromleitung muss unter die Erde – Uetersen droht ein Verkehrschaos

Neun Wochen wird sie nur in Richtung Uetersen zu befahren sein, die Dorfstraße (B431) in Groß Nordende. Den Grund bilden Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Lohe/Reuterstraße/Heidweg in der Rosenstadt.

Uetersen/Groß Nordende | Das ist keine schöne Nachricht für Verkehrsteilnehmer: Aufgrund einer Kabelauswechslung (10 kV-Stromleitung) im Uetersener Kreuzungsbereich Heidweg-Reuterstraße-Lohe muss entlang der Groß Nordender Dorfstraße in Fahrtrichtung Richtung Lohe – stadteinwärts also – eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden. Das hat die Stadtverwaltung shz.de mitget...

