Die Verlorene Form in Uetersen : Ausstellung mit Hamburger Design-Studenten in Langes Tannen

Auch Uetersens Museumsleiterin Ute Harms ist beeindruckt von dem künstlerischen Können aber auch der Frische der jungen Künstler. Harms lädt für Sonnabend (11. September) zur Vernissage an die Heidgrabener Straße ein.

Uetersen | „Taro Trip – Holzschnitte in ,Verlorener Form'“, so heißt eine Ausstellung, die von Sonntag (12. September) bis Sonntag (21. November) im Museum Langes Tannen an der Heidgrabener Straße in Uetersen zu sehen ist. Zu einer Vernissage wird für Sonnabend (11. September) eingeladen. Der Nachmittag in der Museumsscheune beginnt um 16 Uhr. Die Ausst...

