Uetersen : Harun Öznarin vom Einwandererbund klärt über Antislawismus auf

Zuhause ist der Einwandererbund in Elmshorn. Doch in Uetersen unterhält er eine Außenstelle. Dort war kürzlich ein Vortrag zum Thema Antislawismus zu hören. Angeregt wurde dabei eine Arbeitsgruppe.

Uetersen | Der Einwandererbund mit Sitz in Elmshorn beschäftigt sich zurzeit verstärkt mit dem Thema Antislawismus, um den Begriff in der Gesellschaft zu etablieren. Zuletzt im Rahmen der Interkulturellen Woche in Uetersen. „Es ist ein Phänomen, dem wir noch wenig Beachtung schenken“, sagte der Präsident des Einwandererbundes Harun Öznarin jetzt gegenüber shz.de...

