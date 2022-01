Anne Lamsbach sagt Demo ab : „Abendspaziergang“ in Uetersen: Zwei Gruppen vereinigen sich am Gerberplatz

Ratsfrau Anne Lamsbach hatte die von ihr für Montagabend (17. Januar) in Uetersen angemeldete Demonstration zwar wieder abgesagt. Offensichtlich wollten die „Spaziergänger“ sich dem Demonstrationsrecht nicht unterwerfen.

Uetersen | Am Montagabend (17. Januar) zogen etwa 150 Menschen durch die Uetersener Innenstadt, um gegen die Coronaregeln zu protestieren. Das taten sie, obwohl keine Demonstration für diesen Abend angemeldet worden war. Beziehungsweise war die erst am Freitag (14. Januar) von der Uetersener Ratsfrau Anne Lamsbach angemeldete Demonstration am Montagmorgen von de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.