Am Bahnhof : Angebot der Stadtwerke: In Tornesch gibt es bald Carsharing

Der lokale Energieversorger startet mit einem E-Auto am Tornescher Bahnhof. Langfristig soll es noch zwei weitere Carsharing-Stationen, am Rathaus und im Quartier Tornesch am See, geben.

Tornesch | Ein Auto oder gar zwei Fahrzeuge pro Haushalt sind praktisch – wenn sie denn auch tatsächlich genutzt werden. Für alle, die kein eigenes Auto anschaffen können oder wollen, bieten die Stadtwerke Tornesch bald Carsharing an. Der lokale Energieversorger startet am 1. Oktober mit einem E-Fahrzeug am Bahnhof. Das berichten die Stadtwerke in einer Pressemi...

