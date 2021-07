Beratungs- und Begegnungsstätte : Kleine Brücke(n) Twiete: Angebot der Brücke Elmshorn auch in Uetersen

Die Brücke Elmshorn hat in Uetersen in der Kleinen Twiete 72 Räume angemietet und etabliert dort offene Treffs, psychosoziale Beratung und Gruppenangebote für junge Erwachsene, Frauen und Männer. Erste Angebote laufen.

Uetersen | In direkter Nachbarschaft zur DRK-Kleiderkammer Uetersen hat die Brücke Elmshorn in der Kleinen Twiete 72 Räume bezogen, um dort eine Beratungs- und Begegnungsstäte zu betreiben. Die offizielle Eröffnung wird am Freitag, 24. September, erfolgen, erste Angebote sind jedoch bereits angelaufen. Brücken schlagen in der Einrichtung Kleine Brücke(n) Twie...

