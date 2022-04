Gottesdienste an Ostern : Erstmals Andacht zur Todesstunde Jesu in der Kirchengemeinde Uetersen

Erstmals wird es in der Kirchengemeinde Uetersen am Karfreitag (15. April) eine Andacht zur Todesstunde Jesu geben. Das Osterfrühstück nach der Osternachtsprozession am Ostersonntag (17. April) fällt allerdings aus.

