Wohnungen für Uetersen : An der Kleinen Twiete gestoppt: Bonava baut jetzt an der Alsenstraße

An der Kleinen Twiete gibt es derzeit einen Planungsstopp für Bonava, nachdem die Bürgerinitiative Lebenswertes Uetersen einen Bürgerentscheid erwirkt hat. Der Bauträger ist jedoch auch an der Alsenstraße aktiv.

Uetersen | Das Wohnungsbauvorhaben des schwedisch-deutschen Projektentwicklers Bonava an der Kleinen Twiete in Uetersen ist vorerst gestoppt worden. Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Uetersen hat einen Bürgerentscheid zur Sache erwirkt. Indes wurde ein anderes Bonava-Projekt in Uetersen bereits zur Baureife geführt: An der Alsenstraße 16 entstehen auf einem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.