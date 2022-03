Audi brennt lichterloh : An der Großen Twiete in Uetersen: Feuerwehr kann Q7 nicht mehr retten

War es Brandstiftung? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagmorgen brannte an der Großen Twiete in Uetersen ein Auto ab.

Uetersen | Lichterloh hat am frühen Montagmorgen (7. März) ein Auto an der Großen Twiete in Uetersen (Kreis Pinneberg) gebrannt. Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr der Rosenstadt an der Einsatzstelle eintraf, glich der Audi Q7 bereits einem Wrack. Der Totalschaden konnte von der Wehr also nicht mehr verhindert werden. Gegen 3.30 Uhr war es, als di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.