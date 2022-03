Feuerwehr im Einsatz : Am Tornescher Prinzendamm qualmt ein Trockner

Die Tornescher Feuerwehr wurde am Montagmorgen (14. März) an den Prinzendamm gerufen. In einem Wohnhaus gab es Probleme mit einem Trockner.

Tornesch | Mit 36 Einsatzkräften in sieben Fahrzeugen rückte die Tornescher Feuerwehr am Montag (14. März) an den Prinzendamm aus. Um 7.22 Uhr war Rauch aus einem Wohnhaus gemeldet worden. Da von einem Wohnhausbrand in einem dichtbebauten Wohngebiet ausgegangen worden war, zeigte die Feuerwehr dementsprechende Einsatzbereitschaft. Qualmender Wäschetrockner in...

