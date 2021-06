Feuerwehr Uetersen im Einsatz : Am Sonnabend: Sturm knickt Baum in Langes Tannen um

Die Feuerwehr entschied, den Baum nicht zu zersägen, sondern diese Aufgabe an die Stadt zu übergeben, die sich am Montag darum kümmern wird. Die Gefahrstelle wurde weiträumig abgeflattert.

Uetersen | Am Sonnabend (12. Juni) wehte es recht kräftig. Spitzenböen erreichten dabei Windgeschwindigkeiten von zirka 55 Kilometern pro Stunde. Eine solche Böe reichte aus, um im Wald von Langes Tannen in Uetersen (Kreis Pinneberg) einen großen Baum zu entwurzeln. Dieser krachte allerdings nicht zu Boden, sondern verfing sich mit seinen Ästen in einem zweiten ...

