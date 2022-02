Feuerwehr Uetersen im Einsatz : Brandmelder schlägt an: Wehr muss wieder nach Langes Tannen ausrücken

Ein Brandmeldeeinlauf aus dem Herrenhaus des Museums Langes Tannen hat die Leitstelle in Elmshorn veranlasst, die Freiwillige Feuerwehr Uetersen zu alarmieren. Es war Montagmorgen, gegen 2.25 Uhr.

Uetersen | Nicht schon wieder… diese Worte mögen manch Feuerwehrmann durch den Kopf gegangen sein, als sein Funkmeldeempfänger am frühen Montagmorgen, gegen 2.25 Uhr, piepte. Gemeldet worden war ein Brandmeldeeinlauf im Museum von Langes Tannen in Uetersen. Betroffen war das Herrenhaus. Erst vor vier Monaten, am 10. Oktober 2021, brannte die Museumsscheune an de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.