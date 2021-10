Polizei sucht Zeugen : Umweltsünder entsorgen Altöl unweit der Uetersener Windkrafträder

Am Sonntag (3. Oktober) und am Mittwoch (13. Oktober) wurden nahe der Uetersener Windkrafträder illegal entsorgte Kanister mit Altöl aufgefunden. Die Polizei Elmshorn bittet um Hinweise.

Uetersen | Erneut haben Umweltsünder Altöl im Quellenweg in Uetersen (Kreis Pinneberg) unweit der Windkraftanlagen entsorgt. Das hat Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt. Bereits am Sonntag (3. Oktober) hatten Beamte der Polizeistation Uetersen gegen 13 Uhr ein 20-Liter-Behältnis mit Altöl entdeckt. Am Mittwochnachmitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.