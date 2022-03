Verdichtung in der Rosenstadt : Alter Sportplatz in Uetersen: Baugenossenschaft will 340 Wohnungen bauen

Innerstädtisches Verdichten schützt vor weiterer Versiegelung. Beim Verdichten wird aber höher gebaut. Das möchte die Wohnungsbaugenossenschaft Pinnau jetzt auch „Am Alten Sportplatz“. 340 Wohnungen sollen so entstehen.

Uetersen | Die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Pinnau modernisiert aktuell Wohnraum an der Straße Am alten Sportplatz in Uetersen. Die Siedlung aus dem Jahre 1950 besteht aus zirka 170 Wohnungen. 2015 war der Bebauungsplan durch politischen Beschluss geändert worden. Der Pinnau wurde damit erlaubt, mit der Neubebauung zusätzlich etwa 110 Wohnungen...

