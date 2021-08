Internationale Produktion : „Alma und Oskar“: Kinofilm im Schloss Düneck in Moorrege gedreht

Der Film handelt von der unglücklichen Liebe zwischen der Witwe Alma Mahler und dem Künstler Oskar Kokoschka. Er soll 2022 in die deutschen Kinos kommen. Moorrege war einer von drei Drehorten in Schleswig-Holstein.

Moorrege | Das Schloss Düneck in Moorrege (Kreis Pinneberg) wird zur Filmkulisse: Vor Kurzem wurden Teile der internationalen Spielfilmproduktion „Alma und Oskar“ in dem schlossartigen Gebäude an der Klinkerstraße gedreht. Das berichtet eine der beteiligten Produktionsfirmen, die Wüste Film GmbH aus Hamburg, in einer Pressemitteilung. Der Film, bei dem Dieter...

