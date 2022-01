Zwei Einbrüche in Tornesch : Tatort Ahrenloher Straße: Diebe steigen in Haus und Tierarztpraxis ein

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber. Die Vorfälle ereigneten sich nacheinander am 14. und 15. Januar – dabei wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Tornesch | Am Freitag (14. Januar) sind Polizeiangaben zufolge unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Ahrenloher Straße in Tornesch eingedrungen und haben Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Einen Tag später, am Sonnabend (15. Januar...

