Am Heiligen Abend : Die älteste Uetersenerin: Elisabeth Schlink stirbt mit 111 Jahren

Sie hat die Kaiserzeit, die NS-Herrschaft, den Wiederaufbau nach 1945, die deutsche Wiedervereinigung und vieles mehr erlebt. Elisabeth Schlink ist am 24. Dezember im Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium gestorben.

Uetersen | Elisabeth Schlink, älteste Bürgerin der Rosenstadt, und älteste Kreis Pinnebergerin ist am Heiligen Abend gestorben. Erst am 3. Dezember feierte Schlink ihren 111. Geburtstag. Zuletzt lebte sie im Uetersener Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium. Schlink ist am westlichen Ufer der Weichsel, im Landkreis Schwetz, der damals zur preußischen Provi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.