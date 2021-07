Mehr Platz nach Umzug : So sieht es in den neuen Räumen der Uetersener DRK-Kleiderkammer aus

Coronabedingt musste die Uetersener DRK-Kleiderkammer in den vergangenen Monaten geschlossen bleiben. Die Zeit wurde genutzt, um an den neuen Standort Kleine Twiete 72 umzuziehen. Dort wurden 200 Quadratmeter gemietet.

Uetersen | Viel Herzblut, Zeit und Ideen haben Marlis Kollvitz und ihr Team in den vergangenen dreieinhalb Monaten in die Einrichtung der neuen DRK-Kleiderkammer gesteckt. Am Mittwoch (14. Juli) öffneten die Ehrenamtlichen erstmals die Türen am Standort Kleine Twiete im Beisein von Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD), Bürgervorsteher Adolf Bergmann (CDU) ...

