Straßenbaubeiträge in Uetersen : CDU und FDP wollen die Satzung abschaffen – aber Kritik reißt nicht ab

Die SPD auf Landesebene verspricht, bei einer Regierungsübernahme im Mai 2022 Straßenbaubeitragssatzungen verbieten zu wollen. SPD-Kreischef Thomas Hölck erinnert nun an Wahlversprechen der Kieler Jamaika-Koalition.

Uetersen | Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hölck (SPD) nimmt Stellung zur aktuellen Diskussion um die Abschaffung der Straßenbaubeitragssatzung in Uetersen. Hölck kritisiert dabei CDU und FDP in der Rosenstadt. Wahlversprechen nicht erfüllt „Die Menschen nicht ständig hinter die Fichte führen...“, mit diesen Worten leitet Hölck seine Kritik ein, die in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.