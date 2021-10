Abgebrannte Museumsscheune : Nach dem Feuer in Uetersen: Die lange Liste für die Versicherung

Nicht nur die Scheune in Langes Tannen selbst wurde weitgehend Opfer der Flammen, auch Ausstellungsequipment verbrannte. Uetersens Museumsleiterin Ute Harms schreibt an einer langen Verlustliste für die Versicherung.

Uetersen | Zehn Tage nach dem Großfeuer, durch das die Uetersener Museumsscheune in Langes Tannen zerstört wurde, ist Museumsleiterin Ute Harms noch immer damit befasst, die Verlustliste für die Versicherung zusammenzutragen. Denn der Schaden ist weit höher als die bloße Brandruine vermuten lässt. Am Sonntag (10. Oktober) ist die Museumsscheune in Uetersen zu...

