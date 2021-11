Abgebrannte Museumsscheune : Stadt Uetersen lobt Belohnung für Hinweise auf die Tat aus

Nach wie vor steht nicht fest, wer die Museumsscheune in Langes Tannen am Abend des 10. Oktober 2021 angezündet hat. In Folge dessen ist das Gebäude abgebrannt. Jetzt wird eine vierstellige Summe zur Aufklärung ausgelobt.

Uetersen | Am Sonntag (10. Oktober) wurde die Museumsscheune in Langes Tannen ein Raub der Flammen. Zum zweiten Mal nach 1990. Und erneut war es vorsätzliche Brandstiftung. Im Zusammenhang mit dieser Tat im Oktober, die bislang nicht aufgeklärt werden konnte, lobt die Stadt Uetersen eine Belohnung aus. Das hat Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) shz.de gegenüber mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.